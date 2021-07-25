أولمبياد 2024.. ماكرون يستعد بحفل "ثوري" على نهر السين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 على نهر السين في باريس.

وقال ماكرون لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، من طوكيو عقب حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020، الجمعة، إن "الحفل يجب أن يكون بالفعل فريدًا وثوريًا".

وتابع الرئيس الفرنسي أنه لا تزال هناك حاجة للوقوف على الكثير من التفاصيل المتعلقة بالاحتفالات في باريس.

وأوضح أنه أراد أن يُظهر التزامه الشخصي تجاه الأولمبياد من خلال زيارته إلى اليابان.

وقال ماكرون، إن "حفل الافتتاح في باريس سيقام على متن زوارق نهرية على نهر السين وسيشمل أيضًا ضفتي النهر وجميع المناطق الحضرية المحيطة به:.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 26 يوليو/تموز 2024.