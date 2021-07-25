شكرا لقرائتكم خبر عن مروان موسى يحيى حفلاً غنائياً على مسرح الزمالك 6 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مغني الراب مروان موسى لإحياء حفل غنائي علي مسرح الزمالك، يوم الجمعة 6 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يغني خلال الحفل مجموعة من أغانيه، منها مش أوكيه، نهاية العالم، موضة ذهاب وعودة، شهر 5، حصري، تيسلا.

يعد مروان موسى أول رابر مصري يطلق ألبوم غنائي، وذلك بعدما طرح ألبوم "فلوريدا" الذي يضم حوالي 12 أغنية، على كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمزج أغاني الألبوم بين ألوان موسيقية متنوعة المذاقات بالاتكال على تيمة "التراب راب الشرقي" وتوليفة إيقاعية مثيرة.

كما أنه من أبرز رواد مجال الراب في شكله الجديد حاليًا وأوائل رموز عالم الـ "تراب ميوزيك" في مصر، وحقق شهرة واسعة بأشهر أغنياته "نهاية العالم"، و"البوصلة ضاعت"، بجانب أغنية "شيراتون".

وكان "موسي" قد شارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال عام 2021 إلى جانب تامر حسني وهدى الشربيني.

كما حظي مروان موسي بدعم الفنان أشرف عبد الباقي، من خلال ظهوره المفاجئ معه في كليب أغنية فلوريدا، والتي تضمنت ذكرت اسم الفنان أشرف عبد الباقي.