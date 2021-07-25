شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: لن أسمى الفرقة باسمى وأتمنى يكون فى الساحل عشرين فرقة مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أشرف عبد الباقى، خلال استضافته فى تليفزيون الخليج 365 من خلال برنامج ملوك الترند الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله، عن سبب عدم تسمية الفرقة باسمه كما كان يحدث فى الفرق المسرحية من قبل مثل فرقة يوسف وهبة والريحاني وغيرهم حيث قال: هناك من يختار أن يسمى الفرق المسرحية باسمه وهناك من لا يفعل ذلك فنحن مثلا لم نسمع عن فرقة عادل إمام أو فرقة فؤاد المهندس أو سمير غانم بالرغم أن جميعهم عمالقة مسرح ولكن إذا ذكرنا مسرحية العيال كبرت نتذكر على الفور سعيد صالح أو الواد سيد الشغال فنتذكر عادل إمام، فليس المهم أن أسمى الفرقة بإسمى ولكن المهم تقديم مسرح وأنا طيلة حياتى أعمل فى المسرح حتى فى فترات عملى فى التليفزيون والسينما.

وأكد أشرف عبد الباقى أنه يتمنى أن يكون هناك عشرون فرقة فى الساحل وليس فرقته فقط حتى يكون هناك اختبارات كثيرة للجمهور وقال أتذكر زمان عندما كنا ننوى حضور مسرح فإذا ذهبنا لعرض مسرحى ووجدنا التذاكر قد نفذت يكون لدينا خيارات عديده لنذهب لها فالمسارح كانت عديده وهذا ماأتمنى حدوثه فى الساحل.

وأعرب النجم أشرف عبد الباقى، مؤخرًا عن سعادته بنجاح تجربته المسرحية الأخيرة "جريمة فى المعادى"، التى تعرض لأول مرة على مسرح "الساحل" بمنطقة الساحل الشمالى، حيث يعتبرها أكبر مكافأة له، ولكل كل من ساهم فى هذا العمل بحسب تعبيره.

وقال عبد الباقى فى تصريحه لـ"الخليج 365"، إن هذا المشروع كان مُجهدًا للغاية، ولكن الله كلل جهوده هو وكل فريق العمل بالنجاح، موضحًا أنه سيعرض مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع وأوس أوس على هذا المسرح بعد عيد الأضحى.

يذكر أن مسرحية "كلها غلط"، the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields،وبطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى .