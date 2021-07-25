درة تنشر صورا من رحلتها لـ باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وظهرت درة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال خلال رحلتها إلى باريس، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وعُرض للفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.