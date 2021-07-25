محمد أحمد ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل "شقة 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى الفنان الشاب محمد أحمد شريف من تصوير مشاهده في مسلسل "شقة 6" المقرر عرضه أول أغسطس على منصة "شاهد".

وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6، حيث يطرح المسلسل قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة في محاولة لكشف لغز "شقة 6".

مسلسل "شقة 6" بطولة الفنانة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك قورة، تأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، محمود وحيد، ومن إخراج محمود كامل.

يذكر أن الفنان محمد أحمد شريف انتهى من تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.