ياسمين رئيس وسط الطبيعة في أحدث فوتوسيشن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "رئيس" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بفستان قصير باللون الأبيض وسط الطبيعة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وتشارك الفنانة ياسمين رئيس في بطولة مسلسل "60 دقيقة" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

يأتي هذا بعد انتهاء ياسمين رئيس من تصوير فيلمها "جارة القمر" مع زوجها المخرج هادي الباجوري والذي تعود به للبطولة السينمائية بعد نجاحها خلال موسم رمضان بشخصية "فاتن" في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل وأحمد صفوت ودلال عبد العزيز وغيرهم.