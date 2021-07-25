نقابة الموسيقيين: إيمان البحر درويش مازال عضوا وسيكون لنا موقفا ضد أفعاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن النقابة تستنكر تصريحات وأفعال المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على حسابه بموقع "فيسبوك"، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية.

أضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "ما كان يليق به أن يفعل ذلك، وهذا شعور كل الشعب المصري، وفي حالة هياج على السوشيال ميديا ضد ما قاله، ومجلس النقابة على الفور أصدر بيانا تستنكر فيه ما حدث من الفنان إيمان البحر درويش، ووقوفها الكامل إلى جانب الدولة المصرية، حرية الرأي مكفول للجميع، ولكن أي رأي مخالف للإرادة المصرية هو رأي غير صائب، والإدارة المصرية تعبر عن الإرادة المصرية تماما".

تابع: "فُهم خطئا أن إيمان البحر درويش مشطوب من النقابة منذ 8 سنوات، ولكنه مازال عضوا في النقابة والخلافات بينه والفنان مصطفى كامل في فترته لم تصل إلى شطبه، وبالتأكيد النقابة سيكون لها موقفا ضد ما فعله".

كان الفنان إيمان البحر درويش تحدث في بث مباشر عبر "فيسبوك" مساء الخميس، عن تعرضه لظلم منذ ظهوره في الوسط الفني، وتطرق لموضوعات أخرى أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه؛ أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، برئاسة الفنان عمر عبد العزيز، بيانا استنكر فيه تلك التصريحات، وهو ما فعلته أيضا نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان هاني شاكر.