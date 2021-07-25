من الساحل الشمالي.. شاهد كريم فهمي بصحبة والدته «المحجبه» في أحدث ظهور.. هل تشبهه؟

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 03:51 صباحاً - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين، وبالتحديد فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصوا علي إبقاءها بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم، خاصة أمهاتهم، وذلك لتحّري الشبه بين النجم ووالدته، حيث أن هناك نجوم مصريين وعرب يعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

وهذا ما حدث مع الفنان كريم فهمي، حيث نشر صورة جديدة له وهو يقضي إجازته الصيفية بالساحل الشمالي مع والدته، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديو “إنستجرام” وعلّق عليها وكتب: «صباح الفل»، ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من محبيه، الذين أشاروا إلي الشبه الذي يجمع الفنان بوالدته.

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ويعرض لكريم فهمى حاليًا «فيلم ديدو» الذي يشهد حاليًا حالة من التراجع في ايراداته بشكل ملحوظ بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

من جانب أخر، روج النجم كريم فهمى، عبر إنستجرام، لـ “فيلم العارف“، الذي يجسد بطولته، شقيقه، أحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان أحمد عز، والذي تم تصويره بين أربعة دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

ونشر “فهمي” صورة لبوستر الفيلم عبر “إنستجرام”، وعلّق عليه: “فيلم العارف عالمي بجد.. مبروك لكل صناع الفيلم اللي كلهم بجد جامدين أوي أوي، مبروك أحمد عز بتعلم منك يا كبير، مبروك صديقي مصطفى خاطر اللي مفيش إيفيه ألش منه ضحكني جدا”.

وتابع قائلًا :” وأخيرا مبروك أخويا أحمد فهمي بجد ومش بجامل أداء عالمي، ده أنا أخوك وكرهتك في الفيلم، مبروك يا أحمد من نجاح لنجاح ودايما في ضهر بعض”.

وأعلنت الشركة المنتجة، عن طرح فيلم العارف، بداية من يوم 14 من الشهر القادم، حيث ظهر جميع أبطال الفيلم فى العمل، وسيطر “الأكشن” عليه بشكل كبير.

“العارف” بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

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