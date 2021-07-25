“ستعود الى منزلها خلال ايام ولكن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف اخر تطورات حالتها الصحية

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 03:51 صباحاً - كشف الفنان المصري وائل عبد العزيز عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنَّ حالتها مستقرة حاليا، ومن المقرر خروجها من المستشفى وعودتها الى منزلها خلال الأيام القليلة المقبلة ولكنها ما زالت متعبة.

وقال وائل عبد العزيز، خلال مداخلة مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامجه الحكاية المذاع على قناة “mbc مصر”، أن “ياسمين حالتها مستقرة الى حد ما في الفترة الحالية والاطباء قالوا لنا انه هي خلال اسبوع او عشر ايام بالكثير تبقى في بيتها”.

ثم تابع “بس انا عايز اقول ان ياسمين برضه تعبانة لسه محتاجين نطمأن عليها أكثر وتحتاج لوقت طبعا بس نقدر نقول انه الحمدلله يعني بدعاء الناس واهتمام الدكاترة الحمدالله بقيت احسن كثير”.

كما نفى وائل عبد العزيز ان تكون ياسمين قد دخلت في غيبوبة موضحا أن “ياسمين دخلت عملية واليوم اللي بعده عملت عملية ثانية ودخلت بعدها العناية قعديت فترة فيها وابتديت اليومين في اوضتها بس ممنوعة الزيارة عنها تاخد ادويتها فيا رب خير”.

وكان الدكتور حاتم شومان، الطبيب بمستشفى السلام الدولي، قد كشف مؤخراً تفاصيل الحالة الصحيّة للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تضارب معلومات خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أنَّها ستُغادر المستشفى خلال أيام.



وكتب “شومان” عبر حسابه الشخصي في “فيس بوك”: “حالة ياسمين عبدالعزيز مفيش فيها سحر أسود ولا غيره.. دي كانت بتعمل عملية بسيطة ودخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها، وأمورها شبه مُستقرة عندنا في المستشفى، وبكامل وعيها، والموضوع أيام وهتخرج، كفاية هري وإشاعات، وادعو لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم”.