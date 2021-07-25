ياسمين عبدالعزيز تتعافى.. وشقيقها يعلن موعد مغادرتها المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز أن حالتها الصحية مستقرة، وتعود لمنزلها خلال أيام.

وقال وائل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحكاية"، الذي يقدمه عمرو أديب، عبر قناة "إم بي سي مصر": "حالة ياسمين الصحية مستقرة، ومن الممكن أن تعود للمنزل، خلال أسبوع أو 10 أيام، لأن الأطباء يحتاجون للاطمئنان عليها".

وتابع وائل عبد العزيز حديثه: "ياسمين مازالت تشعر بالتعب، وقليلة الكلام، لكن نستطيع القول أنه بفضل دعوات الناس، واهتمام الأطباء أصبحت أفضل".

وحول دخولها في غيبوبة تامة قال: "هناك كلام متداول إن ياسمين دخلت في غيبوبة، هذا الكلام لم يحدث، هي تم إجراء عملية لها، وفي اليوم الذي تلاه أجري لها عملية ثانية، ودخلت بعدها العناية مكثت فيها لأسبوع، بعد ذلك انتقلت لغرفتها، وتتناول الأدوية، لكن الزيارة ممنوعة عنها بأمر الأطباء".





وبسؤاله عن حقيقة تعرض ياسمين عبد العزيز لخطأ طبي قال: "لا أستطيع الحديث في هذا الموضوع الآن.. ما يهمني أولا سلامتها وبعد ذلك سنرى. نحن لدينا نقابات تتكلم، وأستاذ أشرف زكي نقيب الممثلين موجود معنا، ونقابة الأطباء، ولابد للاثنين أن يتدخلا".

وحول الخلافات التي نشبت بينه وبين ياسمين عبد العزيز قال: "هذا موضوع وانتهى.. ياسمين اختي وحبيبتي، وأى اثنين أخوات يمكن أن يحدث بينهما خلافات".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، شاركت في سباق رمضان الماضي بمسلسل "اللي مالوش كبير"، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي والفنان خالد الصاوي ودينا فؤاد.