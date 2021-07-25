ابنة الفنان أحمد بدير تنجو من الموت.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذت العناية الإلهية "سارة" ابنة الفنان المصري أحمد بدير من الموت، بعد انفجار مكيف الهواء أثناء نومها.

وكشفت سارة أحمد بدير عن تفاصيل الواقعة، بنشر صور للمنزل بعد حادث الحريق عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

وأرفقتها بتعليق قالت خلاله:" "الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بي أنا وابنتي فى اللحظة المناسبة، من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف ونحن نائمين أمس"







وأضافت سارة أحمد بدير: "الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام"

وتابعت موجهة حديثها للجمهور: "خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول ولا تناموا وأنتم تشغلونها.. وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى أولادنا جميعا يا رب.. آسفة على بشاعة الصور لكن هذه تذكرة لي لكي أعرف دائما إن ربنا بيحبني أنا وبنتي.. ألف حمد وشكر لك يا رب"

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد بدير على شاشة التليفزيون مسلسل "بين السماء والأرض" وتم عرضه في رمضان الماضي، وشاركه البطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي.