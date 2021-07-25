شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتألق في أغنية "صعبة" بحفل العلمين الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسنى، على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء غنائه أغنية "صعبة" في حفل العلمين الجديدة، الذى أحياه ثانى أيام عيد الأضحى، وعلق قائلا: أغنية "صعبة" من حفل الماسة بالعلمين الجديدة الساحل الشمالي 2021.

وتألق مؤخرا النجم تامر حسنى بشكل كبير فى الحفل الفنى الضخم الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، فى ظل تصميم المسرح بشكل جديد ومميز، إذ ظهر تامر وهو يقف على منصة معلقة وسط المسرح وترتفع عنه بشكل مميز.

وقدم تامر خلال الحفل باقة متميزة من الأغانى بعد دخوله على المسرح بشكل مختلف، ونشر صور جديدة وفيديوهات جديدة من حفله الذى لفت الأنظار إليه، وشهد إشادات كبيرة بأداء تامر حسنى وتصميم المسرح.

وفى سياق مختلف طرح النجم تامر حسنى كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.