شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يرفض تصوير مسلسله Gaslit حتى يتم تطعيم الطاقم بالكامل من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الممثل العالمى شون بن طاقم تمثيل مسلسله الجديد Gaslit في موقف حرج وفقًا لموقع الديلى ميل بعدما رفض بدء تصوير مشاهده في المسلسل التليفزيونى إلا بعد الانتهاء من تطعيم كل الأفراد العاملين بطاقم المسلسل الجديد بشكل نهائي.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن شون بن أخبر الجهة المنتجة بأن حالة التصوير بدون تطعيم شخص واحد من طاقم العمل قد يسبب أضرار وخيمة فيما بعد، لأن حالة إصابته بكورونا سيعطل التصوير وقد يؤذى الجميع، سواء من الناحية الصحية للشخص ذاته أو بخسائر مادية حالة توقف التصوير.

من ناحية أخرى حصلت مجموعة MGM على حقوق التوزيع في أمريكا الشمالية لفيلم شون بن الجديد " Flag Day"، والذي عُرض لأول مرة عالميًا في مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة هذا الشهر، والتى أقيمت من 6 إلى 17 يوليو الماضى.

الفيلم يخرجه شون بن، ويؤدي أيضًا دور بطولته مع ابنته ديلان بن، وتدور أحداث الفيلم المستندة علي مذكرات Jennifer Vogel، وتحكي قصة بلوغ المؤلفة سن الرشد، وهو الدور الذي تلعبه ديلان بن، وتدور الأحداث على مدى عقدين من الزمن أثناء التنقل في علاقة مشحونة مع حياتها المهنية ووالد مجرم، ورجل مخادع يلعب دوره شون بن، وقد لفت الأنظار بصورة كبيرة خلال الدورة 74 من مهرجان كان.