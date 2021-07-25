هكذا هنأ أحمد صلاح حسني ابنته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني ابنته "جيدا" بعيد ميلادها، الموافق يوم 24 يوليو الجاري.

ونشر حسني، صورة تجمعه بابنته جيدا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي".

يذكر أن أحمد صلاح حسني شارك بعملين في السباق الرمضاني الماضي 2021، وهما مسلسلي: "هجمة مرتدة، وكوفيد25".

مسلسل هجمة مرتدة مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور.

مسلسل كوفيد 25 بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.