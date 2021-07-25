نور اللبنانية أنيقة وأماني كمال أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية و"برنيطة" على رأسها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من اللون الأبيض.

نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها من أمام البحر.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

سميرة سعيد

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد صورة لها من كواليس أحدث أغانيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة مجمعة في إطار واحد تجمعها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا ملابس كاجوال.