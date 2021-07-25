أشرف زكي: شائعة وفاة دلال عبد العزيز تصرف غير مسئول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إطلاق شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، هو تصرف غير مسئول تماما من فاعليه.

أضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" مع الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، "فوجئنا امبارح بشائعة وفاة دلال عبد العزيز، ونُشر ذلك في مواقع مهمة، عشرات المكالمات انهالت عليّا وهاتفت الفنان حسن الرداد الذي كان منزعجا للغاية ونفى لي الخبر".

تابع: "الشائعة تصرف غير مسئول، وصدر هذا التصرف من مواقع صحفية مهمة وهذه مسئولية أكبر، ونناشدهم مراعاة ذلك خاصةً وأن الفنان له أسرة وأهل ويحزنهم ذلك".

وانتشرت مساء أمس شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وحرص على نفيها الإعلامي رامي رضوان، وكتب على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يارب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير، نقوا صحفيينكوا، إيه القرف ده".