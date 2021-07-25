محمد الفلاح - تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز بعد خروجها من العناية المركزة

الأحد 25 يوليه 2021

حسم مصدر طبي الجدل حول الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، حيث بقيت تثير التساؤلات، عقب حديث عن تعرضها لخطأ طبي خلال عملية جراحية بسيطة، وما صاحب ذلك من اهتمام إعلامي ورسمي وشعبي للاطمئنان على وضعها ومتابعة تطورات حالتها الصحية.



وكشف مصدر طبي، تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، مؤكدا أنها استقرت بشكل كبير هذه الفترة، لكن الفريق الطبي المعالج منع عنها الكلام تمامًا حتى مع أفراد أسرتها.

وبين المصدر أن ياسمين عبد العزيز لن تجري جراحة جديدة هذه الأيام، حيث قرر الأطباء عدم التدخل الجراحي بشأن العمليتين اللتين كان من المقرر أن تجريهما، حيث إن الأولى تسببت في عدة مشاكل.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي اكتفى بتصحيح أخطاء العملية الأولى، وأرجأ جميع الفحوصات والعملية الثانية لحين استقرار حالتها الصحية تمامًا وتعافيها نفسيًا مما حدث، مردفًا أن الطبيب المعالج حدد لها 10 أيام من الآن كي يقرر مغادرتها المستشفى وبدء فترة نقاهة.

وتعاني ياسمين عبد العزيز أزمة صحية منذ قرابة 10 أيام؛ جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وغادرت ياسمين عبد العزيز العناية المركزة في 21 يوليو الجاري، حيث كتب شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، في منشور عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها.. بس مفيش زيارات“.

وكان وائل عبد العزيز صرح، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل فريقًا طبيًا لمتابعة حالة شقيقته، بعد الأنباء عن تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة تامة.

وأضاف وائل عبدالعزيز أن شقيقته ياسمين ستخضع لعملية جديدة تحت إشراف الفريق الطبي الذي أرسله السيسي، موجها الشكر له.

وكتب عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”نشكر سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والد كل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خيرا“.