شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير لـ"الخليج 365": ابنتى بخير ولم تتعرض لإصابات بعد انفجار مكيف بمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم أحمد بدير جمهوره على حالة ابنته سارة، بعد انفجار مكيف في منزلها أثناء تواجدها مع ابنتها، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله ابنتى وابنتها بخير، ولم تتعرضا لأى إصابات والحمد لله ربنا نجاها وربنا يحفظ الجميع.

وقالت سارة بدير، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح.

وأضافت سارة: "الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام".

وتابعت: "خلو بالكم قوى من التكيفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يا رب".



صور من منزل سارة احمد بدير

وأعرب مؤخرا الفنان أحمد بدير عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرا إلى أن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين، حيث امتد التعاون معه فى أكثر من عمل بمشاهدة بسيطة، إلى أن استعان به فى دور بفيلم "سكوت هنصور".

وأوضح بدير أنه منذ بدايته يقدم اللون الكوميدى، لكنه فى الوقت نفسه يبحث عن اللقطات الإنسانية والتراجيدى، مشيرا إلى أن النقلة الكبيرة كانت على يد المخرج الراحل يحيى العلمى فى مسلسل "الزينى بركات".

وأضاف بدير أن المخرج يحيى العلمى واجه انتقادات وهجوما من الصحف بسبب الاستعانة به، لكن العلمى أصر عليه، مؤكدا أن الجمهور تفاعل معه فى الشارع، وكانت نقلة له فى تقديم أعمال جادة ومختلفة، مثل "عالرصيف"، و"بطل من ورق" وغيرها.