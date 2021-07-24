شكرا لقرائتكم خبر عن "فراجيل" لأمير صلاح الدين على مسرح مركز الإبداع الفنى.. سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أمير صلاح الدين، العرض المسرحي "فراجيل Fragile" على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية وذلك فى سبتمبر المقبل من يوم 24 حتى 27، على أن يكون يومى 24 و25 فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويومى 26 و27 فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويكون الحضور بأسبقية الحجز.

عرض "فراجيل" نتاج ورشة إرتجال علي مشاهد مختارة من مسرحية "حوارات معفرتة" للكاتب الفرنسي الراحل.. رولان ديبيار، صياغة وتمثيل.. محمد فهيم، أمير صلاح الدين ومن إخراج أمير صلاح الدين، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم العرض عدة مشاهد تتناول قضايا متنوعة.



فراجيل

يذكر أن الفنان أمير صلاح الدين شارك فى الموسم الرمضاني فى مسلسل كوفيد ٢٥ للنجم يوسف الشريف ، وبطولة كلا من وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.