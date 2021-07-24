شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون في صورة مع جون سينا من كواليس فيلم "فرقة الانتحار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الأمريكي سيلفستر ستالون، صورة تجمعه بالنجم جون سينا من كواليس تصوير فيلم The Suicide Squad، ونشر سيلفستر الصورة على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: " استمتع بالتواجد مع بعض الممثلين من فيلم فرقة الانتحار.. جون سينا، مثل أعضاء فريق العمل الآخرين ، فإنهم لا يصدقون في فيلم رائع من إخراج جيمس جون".



سيلفستر ستالون على انستجرام

ورصدت عدسات المصورين قبل ذلك النجم جون سينا، أثناء تصويره فيلمThe Suicide Squad، وهو ملطخ بالدماء المزيفة بسبب التصوير، وهو العمل الذي من المقرر إطلاقه للمخرج Gunn في 6 أغسطس 2021، وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان.



سيلفستر ستالون وجون سينا

واستوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

وفى وقت سابق، نشر سيلفستر ستالون، صورة جديدة تجمعه ببناته على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهر فيها وهو يتوسط بناته الثلاثة فارعات الطول، ووجه لهم رسالة طريفة.

وقال أسطورة الأكشن سيلفستر ستالون، فى رسالته ممازحًا بناته، " أنا رجل محظوظ جدًا لأن لدي بنات رائعات ومحبات لم يجلبن لي سوى الفرح.. وكل ما أتمناه الآن أن يتوقفن ولا يزددن طولًا"، وجاء تعليقه هذا حيث ظهرت الفتيات الثلاثة أطول منه فى الصورة التى جمعتهم معًا.