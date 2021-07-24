شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ومحمود الليثي وأمينة يشعلون حفلات العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجوم وائل جسار ومحمود الليثي وأمينة في إحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر في موسمي عيد الأضحي والصيف.

افتتح وائل جسار فقرته بأغنية "بحبك يا مصر" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر لحفاوة الاستقبال، مؤكدا حبه لمصر مشيدا بجمال شعبها وعراقة تاريخ أم الدنيا، واختتمها بترديد "وحشتوني .. وحشتوني.. وحشتوني".

وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى بعض أغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

كما قدّم المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة الشعبية أمينة العديد من أغانيهما المميزة التي تفاعل معها الجمهور، بترديد كلمات الأغنية والرقص عليها.