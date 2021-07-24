"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يحقق إيرادات 25 مليون جنيه منذ بداية عرضه

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القاهرة - سامية سيد - تواصل الأفلام السينمائية إحداث انتعاشة كبيرة فى سوق السينما خلال موسم عيد الأضحى، ومن تلك الأفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، حيث جاء في المركز الثانى على مستوى الإيرادات خلف فيلم "العارف"، وحصد الفيلم أمس الجمعة إيرادات بقيمة 2 مليون جنيه و180 ألفا لتصل كل الإيرادات حتى اليوم إلى 25 مليونًا و550 ألفا.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

تدور قصة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.