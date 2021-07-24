نجاة ابنة أحمد بدير من الموت بعد حريق شقتها بسبب انفجار التكييف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت مدربة اليوجا سارة بدير، نجلة الفنانة أحمد بدير، مساء السبت، عن نجاتها وابنتها من حريق نشب في شقتها ليلة أمس، بسبب انفجار التكييف.

ونشرت سارة، صورا ترصد آثار الحريق عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين امبارح".

أضافت: "الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام، خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول، وبلاش تناموا وأنتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب".

اختتمت: "آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكرة ليّا عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه، ألف حمد وشكر ليك يارب".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد بدير كانت في السباق الرمضاني الماضي 2021 من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، وغيرهم.

العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.