محمد لطفي: مسلسل "رمضان كريم 2" في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان محمد لطفي، عن جزء جديد من مسلسل "رمضان كريم" يُعرض في موسم دراما رمضان 2022.

ونشر لطفي، بوستر الجزء الأول من المسلسل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022".

مسلسل "رمضان كريم 1" تدور أحداثه في شهر رمضان بحارة شعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

الجزء الأول عُرض في رمضان 2017، بطولة النجوم: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، صبري فواز، محمد لطفي، كريم عفيفي، محمد محمود، أحمد صيام، كريم الأبنودي وغيرهم، تأليف أحمد عبدالله، وﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز.