كريم عبد العزيز ينشر بوستر فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز بوستر فيلمه الجديد "موسى"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق كريم على البوستر: "11 أغسطس موسى في كل السينمات".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.