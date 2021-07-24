كريم عبد العزيز ينشر بوستر فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز بوستر فيلمه الجديد "موسى"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق كريم على البوستر: "11 أغسطس موسى في كل السينمات".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.