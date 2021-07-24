حسن عيد يحتفل بزفافه في حضور نجوم الفن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان حسن عيد بحفل زفافه على مريم التونسية، بإحدى القاعات بمنطقة التجمع الخامس وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه بالوسط الفني.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم سهر الصايغ، مدحت تيخا، محمود حافظ، عمرو مهدي، محمد صلاح آدم، والجزائرية أميرة شرابي، ياسمين جمال، غادة شريف، محمود الجبلاوي، حسان العربي، والسعودي نزار السليماني، شريف العجمي، عزوز عادل.

يذكر أن أخر أعمال حسن عيد مسلسل "بنت السلطان"، بطولة: روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد مهران، محمود حجازي، حسن أبو الرووس، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، والعمل عُرض رمضان الماضي.