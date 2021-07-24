10 معلومات عن نادية السبع.. "درب المهابيل" أشهر أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل علينا ذكرى وفاة الفنانة نادية السبع الـ29، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 يوليو عام 1992.

في هذا التقرير الخليج 365 يرصد لكم معلومات عن نادية السبع:

- ولدت في 17 سبتمبر عام 1929 بالقاهرة.

- بدأت نادية السبع حياتها المهنية في الصحافة.

- درست بعد ذلك في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- اتجهت في بداية عملها بالمجال الفني للإذاعة والمسرح.

- شاركت في مسلسلات إذاعية منها "وتبقى الحقيقة، هجرة النور، من أجل ولدي، نور الدين والقصر المسحور".

- كما شاركت نادية السبع في عدة مسلسلات تلفزيونية منها "سنوات العمر، رجال فوق الصخور، حدود الله، الضياع، الشك، الشوارع الخلفية، الباحثة، أبواب المدينة"، وأخر أعمالها الدرامية "الوقف" عام 1992.

- قدمت نادية السبع للمسرح العديد من العروض البارزة، منها "بيت برنارد ألبا، الأميرة تنتظر، ركن المرأة، بداية ونهاية، الأيدي الناعمة عام 1962".

- وللفنانة نادية السبع لها رصيد كبير في السينما، بداية من فيلم "طاقية الإخفاء" عام 1944.

- قدّمت للسينما المصرية أعمالا كثيرة أبرزها "طريق الشوك، ليلة غرام، آدم وحواء، لحن الخلود، درب المهابيل، كيلو 99، الجمالية، والأونطجية" وغيرها.

- رحلت الفنانة نادية السبع عن عالمنا 24 يوليو عام 1992.