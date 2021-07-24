الموسيقار اليمني أحمد فتحي ينشر أغنية "تدلعين" باللغة الانجلزية

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

نشر المطرب والموسيقار اليمني أحمد فتحي مقطع فيديو قائلاً هذه المرة بالإنجلش.

وأكد فتحي سعيه خلال الفترة المقبلة لتقديم أغنيات ترضي جمهوره والذوق العربي، لافتا إلى أنه قدم العديد من المؤلفات الموسيقية والتي قام بعزفها مع كبرى الفرق الأوركسترالية العالمية في روسيا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا.

وقال إن أغنية "تدلعين" هي أغنية مختلفة وأهم ما يميزها أنها تتسم بالإيقاع الراقص والمرح، معربا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من الجمهور المصري والعربي عن هذه الأغنية، والتي حققت نجاحا على مستوى مختلف الأعمار وخاصة الشباب.

وأضاف أن الأغنية تم طرحها مؤخرا وهي من كلمات أبو نشوان، ومن ألحانه وتوزيع أحمد صالح، بمشاركة عازف القانون مصطفى عبد الخالق، وعازف الكوله نادر الشاعر وفريق الكورال اليمني بالقاهرة، وهندسة صوت وتسجيل تامر حسن.

وكان المطرب والموسيقار اليمني أحمد فتحي قد طرح في رمضان الماضي أغنية بعنوان: "مرحبا رمضان"، وهي أيضا من ألحانه وغنائه، ومن كلمات محمود الحاج، وتوزيع أحمد صالح، بمشاركة الكورال اليمني بالقاهرة، وقبلها أغنية "زعفراني"، وقبلها كانت أغنية "أبشرك يا سالم" ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.