شكرا لقرائتكم خبر عن 4 كليبات فى 4 أيام عيد.. نجوم عيدوا على جمهورهم بأغانٍ جديدة من تامر لنانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يفوت عدد من المطربين مناسبة عيد الأضحى واحتفلوا مع جمهورهم على طريقتهم الخاصة من خلال طرح أغانى جديدة لهم على طريقة الفيديو كليب خلال أيام العيد، مثلما يظهر خلال السطور التالية التي شهدت انتعاشة موسيقية مثلما هو الحال بالسينما التي تشهد حاليًا منافسة شرسة بين مجموعة من أهم الأفلام.

صعبة لـ تامر حسنى

البداية من النجم تامر حسنى الذى طرح كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعدما وصلت مشاهداتها عبر يوتيوب إلى 7 ملايين مشاهدة في أول يومين فقط، ما دعا تامر للاحتفال بتلك المناسبة على فيس بوك بكتابة كلمات شكر فيها جمهوره قائلاً: "الحمد لله وشكراً لكل اللى تعب فى الأغنية والكليب، وشكرًا الجماهير العظيمة اللى حبت الأغنية وخليتها تعمل رقم استثنائى زى ده فى أول يوم".

أم أحمد لـ حمادة هلال

أما النجم حمادة هلال فطرح أحدث أغنياته "أم أحمد"، على "يوتيوب" وقدم حمادة هلال فى الكليب فكرة بسيطة فى إطار جو من الكوميديا للمساهمة في التخفيف من ضغوط الحياة، بالتزامن مع اول أيام عيد الأضحى المبارك ورسم الفرحة من خلال مشاركة مجموعة من الشخصيات التى تعيش فى الحياة ببساطة فى المجتمع الشعبى، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف.

"سلامات" نانسى عجرم

نانسى عجرم هي الأخرى لم تفوت عيد الأضحى بدون طرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب من خلال أغنية "سلامات"، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا.

ثم تنطلق الأغنية فى جو من المرح الذى يسيطر على الكليب، والأغنية تتعاون فيها نانسى عجرم مع كل من الشاعر شادي نور، و‎الملحن محمد يحيى، و‎الموزع هادى شرارة.

"جبار" بلقيس

اما المطربة بلقيس فاختارت رابع أيام عيد الأضحى من أجل طرح أحدث أغنياتها "جبار" ، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.