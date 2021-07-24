شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يستأنف تصوير فيلم "الجواهرجى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم محمد هنيدى تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "الجواهرجى"، اليوم السبت فى الديكور الخاص بالعمل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث انتهى من تصوير أسبوعين من أحداث الفيلم، وبدأت المشاهد الأولى من العمل بينه وبين لبلبة ومنى زكى وتارا عماد وآخرين من النجوم، للمخرج إسلام خيرى.

فيلم"الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

وغاب هنيدى عن دور العرض 4 أعوام تقريبًا، على الرغم من انتهاء تصوير فيلمى "الإنس والنمس" و"كينج سايز"، فيما كانت التجربة السينمائية الأخيرة لمنى زكي، فيلم "الصندوق الأسود" خلال العام الماضى.

وينتظر هنيدى طرح فيلمه "النمس والإنس"، يوم 4 أغسطس المقبل، فى جميع دور العرض ويشارك فى بطولته كل من الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.