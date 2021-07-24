شريهان عن "كوكو شانيل": فخورة إني قدرت أسعدكم بطريقة تليق بشرف انتظاركم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة شريهان على إشادة الإعلامية لميس الحديدي بمسرحيتها "كوكو شانيل" التي تُعرض حاليا عبر منصة "شاهد vip".

وكتبت شريهان عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أنا فرحانة وسعيدة.. فخورة إني قدرت أسعدكم، سعادة تليق بشرف انتظاركم وحبكم واحترامكم وتقديركم يا لميس".

وأضافت شريهان: "وهكذا في نظري وقلبي ودمي وفكري، الفن لابد أن يكون، ولازم أن يكون دون أي تنازل في كل وأي شيء.. ونعم يا حبيبتي حولوا كل محنة إلى منحة.. هذا أنا".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: "آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.