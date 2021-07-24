حورية فرغلي تعلق على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة حورية فرغلي على تداول شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، منذ ساعات، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت "حورية" صورة للفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الخبر الزائف لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز حاجة بشعة جدا، ربنا يقومك بالسلامة".

وكانت شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز خرجت قبل ساعات، ونشرتها بعض المواقع الإخبارية، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج وينفيها المذيع رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.