يوسف الشريف يهنئ منتخب اليد على فوزه بمباراته الأولى في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان يوسف الشريف فريق منتخب مصر لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره البرتغالي، في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

ونشر الشريف صورة من نتيجة المباراة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "مصر البرتغال".

وكان أخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي قام ببطولته في رمضان 2021.

والمسلسل بطولة كل من أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.