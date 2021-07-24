هل حقاً سيغادر “محمد صلاح” نادي ليفربول؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ 9 دقائق

أشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح، البالغ عمره 29 عامًا والذي يرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، يحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحد جديد مع فريق أكبر، مشيرة إلى أنه رغم حبه لليفربول إلا أنه لا يرى أن محطة “الريدز” ستكون نهاية رحلته في عالم كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة: “يمكن القول إن محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عودته إلى إنجلترا بعد فترة قضاها في روما، ولكن يقال إنه حريص على تعزيز ملفه الشخصي بشكل أكبر”.

وأضافت: “هذا على الأقل، وفقا لما قاله دين جونز من “فوتبول تيراس بودكاست”، الذي أوضح أنه في الواقع قد يكون مناسبًا لليفربول بيع النجم المصري الآن، الذي يقترب من عمر 30 عامًا”.

وأوضح جونز: “من المنطقي بالنسبة لهم (ليفربول) أن يستفيدوا من محمد صلاح، ويعيدوا استثمار هذه الأموال في لاعب ما يمكن الحصول عليه لمدة 5 أو 6 أو 7 سنوات”.

وتابع: “محمد صلاح طموح للغاية، لا يرى نهاية رحلته في ليفربول.. هذا هو السبب في أنه بدأ في إجراء مقابلات في السنة الماضية، ملمحًا إلى الخطوة التالية بالنسبة له. هذا ليس بدافع عدم الاحترام، إنه مدفوع تمامًا بحقيقة أنه يريد أن يتم الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين”.

وأكمل جونز: “أعتقد أنه من الناحية المثالية يرى صلاح في برشلونة أو ريال مدريد المكان المناسب له في خطوته المقبلة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه السبل ستفتح بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين”.

ويتواجد صلاح حاليًّا في معسكر نادي ليفربول الذي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد.