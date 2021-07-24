تقاعد أكبر ممرضة عاملة في أميركا بعد 70 سنة في الخدمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أكثر من 70 سنة في الخدمة، تقاعدت فلورنس ريجني التي يُعتقد أنها أكبر ممرضة عاملة في الولايات المتحدة الأميركية عن العمل في مستشفى تاكوما بولاية واشنطن عن عمر ناهز 96 عاما.

وقالت الممرضة الملقبة بـ”سي سي” في تصريحات نقلها موقع المستشفى “لا أحب الجلوس.. يجب أن يكون لدي دائمًا ما أفعله. هذه هي طبيعتي”.

وأضافت “لا أعرف بالضبط ما الذي جعلني أرغب أن أصبح ممرضة، ولكنه كان شيئًا أردت دائمًا القيام به.. أحب التفاعل مع المرضى وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع”.

وأردفت الممرضة “لا تظن أبدًا أنك تعرف كل شيء.. لقد فعلت ذلك نوعًا ما عندما كنت في غرفة العمليات ويجب أن تكون دائمًا منفتحًا. أنت لا تتوقف عن التعلم أبدًا”.

من جانبها، قالت لورين دريسكول مديرة مستشفيات تاكوما “حتى في أثناء العمل في التسعينيات من عمرها، لم تكن سي سي تتوانى قط.. كان بعض زملائها يمزحون قائلين إن عليهم الركض لمواكبتها”.

وأضافت دريسكول “لقد استمرت في كونها ممرضة متفانية ومصدرا رائعا لزملائها ومجتمعها. إنه لمن دواعي التواضع أن تتوقف وتفكر في آلاف وآلاف الأرواح التي اعتنت بها.. الجميع يشكرها على تفانيها وخدمتها التي لا مثيل لها..”.

وتقديرا لخدمتها في مهنة التمريض سينشئ المستشفى صندوق منح دراسية باسمها، ليوفر منحا دراسية لممرضات المستشفيات لمواصلة التعلم والتطوير، وللموظفين الذين يرغبون في ممارسة مهنة التمريض.