مانشستر يونايتد يجدد عقد مدربه سولشاير

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ 3 ساعات

جدد نادي مانشستر يونايتد رسميا عقد مدرب الفريق الأول النرويجي أولي جونار سولشاير حتى عام 2024.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: ”وقع أولي جونار سولشاير عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد يبقيه في النادي حتى عام 2024 على الأقل، مع وجود خيار لمدة عام آخر“.

ونقل موقع النادي عن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي قوله: ”لقد عمل سولشاير وفريقه بلا كلل على وضع الأسس للنجاح على المدى الطويل على أرض الملعب“.

وأضاف: ”لقد أصبحت نتائج ذلك واضحة بشكل متزايد خلال الموسمين الماضيين، نتطلع جميعا إلى رؤية هذا الفريق المثير يتطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة“.

وأوضح: ”ما يبعث على السرور بشكل خاص هو الطريقة التي تم بها تحقيق هذا التقدم من خلال مزيج من المواهب الشابة المحلية والمجندين من الدرجة الأولى، الذين يلعبون كرة القدم الهجومية في أفضل تقاليد مانشستر يونايتد، نحن أكثر ثقة من أي وقت مضى أننا تحت قيادة سولشاير، نسير في الاتجاه الصحيح“.

أما سولشاير فقال: ”الجميع يعرف شعوري تجاه هذا النادي، أنا سعيد بتوقيع هذا العقد الجديد. إنه وقت مثير لمانشستر يونايتد، لقد قمنا ببناء فريق يتمتع بتوازن جيد من الشباب واللاعبين ذوي الخبرة المتعطشين للنجاح“.

وتابع: ”لدي فريق تدريب رائع، ونحن جميعا على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في رحلتنا. مانشستر يونايتد يريد الفوز بأكبر وأفضل الألقاب، وهذا ما نسعى إليه جميعا. لقد تحسنّا، داخل وخارج الملعب، وسيستمر ذلك خلال المواسم القادمة“.

وأكمل: ”لا أطيق الانتظار حتى أخرج أمام ملعب أولد ترافورد مزدحم، وبدء هذه الحملة“.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في ديسمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يوقع عقدا في مارس 2019 حتى 2022.

وقاد سولشاير مانشستر يونايتد في 151 مباراة، حقق خلالها الفريق الفوز 85 مرة، وتعادل 32 مرة، في حين خسر 34 مرة.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن التعاقد مع جادون سانشو من بروسيا دورتموند، في حين جدد عقد المهاجم إدينسون كافاني لموسم واحد.

ومن المقرر أن يفتتح مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت 14 أغسطس بمواجهة ليدز يونايتد، ثم يلعب مع ساوثهامبتون يوم 21 أغسطس.