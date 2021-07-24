بالفيديو: سيرين عبد النور تطبخ على “ضوء الشمع” بسبب أزمة الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 07:40 مساءً - منذ 3 ساعات

أبدت الفنانة اللبنانية سيرن عبدالنور انزعاجها من حالة الكهرباء المتردية في لبنان، التي تنقطع لفترات طويلة.

ونشرت الممثلة اللبنانية مقطعا مصورا على صفحتها الخاصة على “تويتر”، وهي تحضر وجبة عشاء لعائلتها على ضوء الشمع.

وتقول ساخرة من واقع الكهرباء: “كثير حلو الرومانس بأن يتعشى على الشمع لكن بأن يطبخ على الشمع”.

يذكر بأن وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر أنهى، صباح اليوم السبت، إجراءات الاتفاق على استيراد مليون طن من مادة الفيول من العراق، وذلك لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في لبنان.

ومن المفترض أن تصل الكمية التي تم التعاقد عليها إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة، لتسهم في حل أزمة الكهرباء في البلاد.