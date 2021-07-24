شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال "بيت عز" أول حكايات "إلا أنا 2" والتصوير 1 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد يسرى من اختيار الفنانين المشاركين في حكاية "بيت عز" أولى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا"، وذلك بعد الاستقرار على سهر الصايغ لبطولة الحكاية ويشارك فى البطولة رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، وتم تحديد يوم 1 أغسطس موعدًا لبدء تصوير الحكاية.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

وقامت ببطولة حكايات "إلا أنا" وفاء عامر حكاية "بنات موسى"، وأروى جودة حكاية "سنين وعدت"، وحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى"، وشيرى عادل حكاية "أمر شخصى"، وكندة علوش حكاية "ضى القمر"، وجميلة عوض حكاية "لازم أعيش"، وريهام عبد الغفور حكاية "ربع قيراط"، ودرة حكاية "أول السطر".

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.