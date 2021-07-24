شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تهدى زوجها أغنية جديدة بمناسبة الزواج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت الفنانة اللبنانية رولا سعد، زوجها المهندس يحيى خضر أغنية جديدة بعنوان حبيبى يايا بمناسبة زفافهما من كلمات وألحان طونى سابا.

يذكر أن احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد بزفافها علي المهندس يحيي خضر أمس الأول بمنزلها ببيروت في حفل عائلي اقتصر الحضور فيه علي الأقارب والأصدقاء المقربين لهما، نظرًا لظروف الكورونا وتفشي هذا الفيرس وتم الزفاف على أنغام الدبكة من فرقة المجد البعلبكية وطلت رولا في هذا الحفل بثلاث فساتين زفاف من تصميم ميراى داغر مصممة الأزياء اللبنانية وسوف تطير اليوم رولا وزوجها إلى ايطاليا لقضاء شهر العسل هناك.

ولقد روت الفنانة اللبنانية رولا سعد تفاصيل خطوبتها، من قبل "لليوم السابع" قائلة: "وقعت في شباك الحب بالفعل حينما التقيت المهندس يحيى خضر أثناء الاحتفال بعيد ميلادي ببيروت في شهر أغسطس الماضي، وكنا برفقة بعض الأصدقاء وتعرفنا على بعض وكان هو من معجبيني كفنانة وصار بينا ود وعدد من اللقاءات ومرت علينا بعض المشاكل إلى أن عدت إلى مصر، وشعر كل منا بالحنين إلى الآخر وشعر كل منا أن هناك شيئًا ينقصنا وصارت بيننا مكالمات إلى أن صرح لي بحبه وأنا عبرت له عن حبى له ولفت نظري فيه أنه مثقف وعجبني منطقه في الحياة وصريح وحنون ويحافظ على علاقته بأسرته جدًا.