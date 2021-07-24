شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى عن عودته للغناء بعد وفاة شقيقه: الزعل جوا القلب والدنيا هتمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب رامى صبري عن عودته للغناء وإحياء الحفلات مع بداية الشهر المقبل، وذلك بعد فترة انقطاع قضاها حدادًا على شقيقه الراحل كريم صبرى، وكتب عبر حسابه الشخصى علي موقع فيس بوك: "إن شاء الله هرجع أشتغل تاني من 1/8/2021، وآسف جدًا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه، وميكتبهاش لحد اللهم آمين، الزعل جوا القلب والحياة هتمشي".





وكان قد رحل عن عالمنا كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى يوم الأحد 11يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.

وحرص عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

وكانت آخر أغاني النجم رامي صبري أغنية "انتى بتهزرى"، من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوى.