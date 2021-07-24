ليليا الاطرش تشتم متابعيها بألفاظ نابية من حفل وائل كفوري وملحم زين!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 05:44 مساءً - تعرضت الممثلة السورية، ليليا الأطرش، لهجوم لاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها بحالة غير طبيعية أثناء بث مباشر من حفل النجمين اللبنانيين وائل كفوري وملحم زين يوم أمس الجمعة الـ 23 من يوليو/ تموز في دبي.

وظهرت الممثلة السورية (39) عاما بحالة اعتبرها البعض غير طبيعية؛ إذ رجح عدد كبير من رواد السوشال ميديا الذين تداولوا الفيديو أن تكون ليليا “ثملة نتيجة شربها للكحول خلال الحفل”.

وفي التفاصيل، بدأت ليليا بثا مباشرا عبر حسابها على إنستغرام لتنقل أجواء الحفل، لكنها كانت تتحدث بطريقة اعتبرها البعض غير متزنة.

وعمدت ليليا الاطرش إلى شتم بعض متابعيها بألفاظ نابية رداً على اتهامها بشرب الكحول قائلة: “تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري، ولكم إذا أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة”.

وكانت ليليا الاطرش قد شاركت اطلالتها قبل الحفل حيث ظهرت بفستان قصير ومكشوف الصدر في حالة انسجام وهي تغني وتصور نفسها على طريقة السيلفي.