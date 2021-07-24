كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 05:44 مساءً - انتشرت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداولها تفيد بزواج الفنان اللبناني ” مروان خوري ” بعد ظهوره في عدد من الصور ومقطع الفيديو تجمعه بخطيبته في احتفال وسط حضور عدد من الأصدقاء .
حيث ظهرت خطيبة مروان خوري وهي ترتدي تاجا من الورود على رأسها وتمسك في يدها باقة من الورد .. كما ظهرا في مقطع فيديو وهما يقطعان قالب حلوى كتب عليه ” عريس وعروسة ” .
ليخرج مروان حقيقة لتوضيح حقيقة الأمر حيث أشار إلى أن هذا الحفل لم يكن حفل زواج ولكنها كانت سهرة أقامها بعض الأصدقاء على شرف خطيبته .
فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” أود أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم اتزوج رسميا بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي ” .
وتابع الفنان مروان خوري كاشفا عن موعد احتفاله بزواجه : ” وأن الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري يعلن عن موعد زواجه ويكشف حقيقة هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.