كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 05:44 مساءً - حرصت أسرة الفنانة الراحلة ” نادية العراقية ” المكونة من زوجها وأولادهما (آدم ومي ونيلي) على زيارة قبرها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك .
ونشر حساب يحمل إسم الفنانة نادية العراقية على موقع فيس بوك مجموعة من الصور لأسرتها وهم أمام قبرها ومنهارين في البكاء .
وجاء في التعليق على الصور : ” إن من ينطفئون حقًا ينطفئون بلا ضوضاء، لن يصرخوا، لن يطلبوا العون، ولن يطلقوا نداءات استغاثة .. فالصُّراخ تشبث وأمل ورفض للانطفاء ” .
وتابع : ” أما الذين ينطفئون يسود عليهم الصمت، يسدلون أكُفهم، يرخون حناجرهم، ويديرون ظهورهم بقناعة تامة بعد أنْ اكتشفوا أن لا شيء يستحق عناء المُحاولة ” .
وأضاف : ” وتبقى قلوبنا معلقة بالحب والحياة .. هي تنمو بشموخ لتصبح أقوى في دنيا لا ترضى لنا غير الحزن والانصهار في زواياها المتعبة .. ليس لنا إختيار ولا خيار في أقدارنا ” .
يذكر أن الفنانة نادية العراقية كانت قد رحلت عن عالمنا يوم الأحد 16 مايو عن عمر ناهز الـ58 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من نقص في الأكسجين .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. إنهيار وبكاء أسرة نادية العراقية أمام قبرها في ثالث أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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