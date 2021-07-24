شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 05:44 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعد تعرضها لمضاعفات صحية من جراء خضوعها لعملية جراحية .

فكتب وائل عبد العزيز موجها في بداية حديثه الشكر لكل من دعا لياسمين عبد العزيز وساندهم في تلك الأزمة قائلا : ” أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة ” .

وتابع : ” وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت .. حقيقي حب كبير لبنتي وأختي ” .

وأضاف وائل عبد العزيز حول الوضع الصحي لشقيقته : ” ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب ” .

يذكر أن الفنان ” أحمد العوضي ” زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز كان قد أعلن منذ أيام عن خروج زوجته من العناية المركزة وتواجدها في غرفة عادية .. وأكد على أن الزيارة ممنوعة تماما بتعليمات من الأطباء المشرفين على حالتها حيث تخضع للرعاية الطبية الشديدة .