سيرين عبد النور تكشف عن إصابة إبنها بهذا المرض ومعاناتها لإيجاد الدواء له

كتب امير فتحي في السبت 24 يوليو 2021 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن إصابة إبنها ” كريستيانو ” بحمى التيفويد .

فنشرت مقطع فيديو قصير ظهرت به برفقة إبنها وكتبت سيرين عبد النور في تعليقها عليه : ” بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفويد ” .

وتابعت متحدثة عن أعراض المرض : ” تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية .. الأعراض هي حمى شديدة، صداع، إمساك أو إسهال ” .

كما كشفت سيرين عبد النور في مقطع فيديو آخر نشرته عبر حسابها على موقع تويتر عن معاناتها من عدم قدرتها على توفير الدواء اللازم لعلاج إبنها بعد بحث طويل عنه .

فظهرت في المقطه وهي تحضر الطعام لعائلتها من دون كهرباء وكتبت : ” الله لا يوفقكن من نص قلبي عم بدعي عليكن هيدا غير إنو برمت الصيدليات كلها بلبنان تلاقي إبر Antibiotic لابني ويا ريت لقيت ” .

وأضافت سيرين : ” وغير الخوف والتوتر يللي عايشينو يومياً وانتو ما بتعرفو غير تستنكروا وتحطوا الحق على الثاني يا ويلكن من الله .. لبنان ينهار .. لبنان إلى العتمة ” .