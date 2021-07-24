شاكيرا في تصريح صادم لجمهورها: لا أحب سماع أغنياتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، أنها لا تحب سماع أغانيها رغم شهرتها العالمية.

وقالت شاكيرا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "موسيقاي لأي شخص آخر لكن ليست لي"، مضيفة أنها حتى تجد أنه من المحرج للغاية سماع موسيقاها الخاصة في مطعم، وقالت: "أعني أنه عندما أكون على خشبة المسرح، أستمتع بها بالطبع".

وأصدرت المغنية الشهيرة أغنيتها الجديدة "لا تنتظر" منذ أقل من أسبوع - وهي أول أغنية باللغة الإنجليزية البحتة لها منذ وقت طويل.

وعن اختيار لغة أغانيها، قالت شاكيرا /44 عاما/: "أنا لا أقرر بطريقة قابلة للتوقع، الأمر يحدث بشكل طبيعي".

وذكرت شاكيرا أنها تعمل حاليا على ألبومها الجديد، والذي من المحتمل أن يحتوي على أغان إنجليزية وإسبانية، بحسب بياناتها، وقالت مازحة: "من يدري، ربما سأغني واحدة بالألمانية".

وأشارت شاكيرا إلى أنها على علاقة جيدة مع ألمانيا لأنها تربطها بالعديد من الأصدقاء والمعجبين، معلنة أنها ستخطط لجولة عالمية أخرى بمجرد أن يسمح الوضع بذلك عقب جائحة كورونا.

وبحسب بيانات شركة "Sony Music Germany" للترفيه، باعت شاكيرا أكثر من 80 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم وفازت بالعديد من الجوائز الموسيقية.