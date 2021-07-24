عبد الكريم حمدان يطلق أغنيته الجديدة "مالن أمان الرجال"

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"الخليج 365": أطلق المغني السوري "عبد الكريم حمدان"، أغنية جديدة بعنوان "مالن أمان الرجال"، من كلمات "عامر لاوند"، وألحان "علي حسون"، وإخراج "كمال ترو".

وقال حمدان: "أطلقنا أغنية مالن أمان الرجال، وكلنا أمل بأن تنال استحسان الجمهور، وأعتقد أن النجاح سيحالفنا، لأنها تمتاز بإخراج رائع، وكلمات وألحان مميزة، إضافة للجهود المبذولة في عمليات التوزيع لإسبر حداد، والميكس ماسترنغ لفادي جيجي".



وأضاف: "فكرة الأغنية موجودة لدينا منذ 4 سنوات، لكن تم التأجيل عدة مرات، بصراحة شعرت أن هذا هو الوقت الأنسب لطرحها".

وتابع: "تم تصوير الكليب في بيروت، وتميز بستايل جديد أتمنى أن تحبه الناس، فأنا أسعى دائماً لتقديم الجديد بعيداً عن التكرار والتقليد".

من جهة أخرى، يستعد "حمدان" لعدة حفلات سيحييها بعد نحو شهرين من الآن، حيث يحيي حفلاً بنهاية الشهر الثامن في أنطاليا في تركيا، ثم يتوجه إلى كندا لإحياء سلسلة من الحفلات.

وعن نشاطه في الفترة الحالية، قال: "بحكم كورونا، البلدان لم تفتح حدودها بعد، وعملنا كما تعلم يعتمد على التجمعات، والآن القيود في معظم الدول تعرقل عملنا إلى حد كبير".

كما أشار إلى أن اهتمامه في الفترة الماضية كان منصباً على أغنيته الجديدة، مؤكداً أنه سيركز حالياً على إنتاج أغنية شتوية في القريب.

واختتم "حمدان" بالتأكيد على أهمية وسائل التواصل، موضحاً أن "السوشيال ميديا هي أساس لكل عمل، وتساعد كثيراً على الانتشار إذا كانت الأغنية جميلة وتم العمل عليها بشكل دقيق".