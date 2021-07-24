كانييه ويست يغني عن فقد عائلته ويبكي في حفل إطلاق البومه

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نيويورك: أقام مغني الراب كانييه ويست عرضاً لمضمون ألبومه العاشر "دوندا" في ملعب في أتلانتا احتشد فيه جمهور كبير، لكن الألبوم لم يصدر رسمياً الجمعة كما كان مقرراً، وهو ما بات مألوفاً في سياق ألبوماته.

وأطلّ ويست (44 عاماً) على الجمهور متأخراً ساعتين عن الموعد المحدد لبدء الحفلة التي نفدت تذاكرها رغم الإعلان عنها قبل أيام قليلة فحسب. ولم يكن الفنان يحمل ميكروفوناً بل اكتفى بالمشي والرقص على خشبة المسرح، مرتديا ملابس حمراء بالكامل، بينما كانت أغنياته تُذاع عبر مكبرات الصوت.

بكاء

وعند عرض أغنية بعنوان Love Unconditionally التي تناقش استمرار الطلاق وتأثير ذلك عليه، غلبته العاطفة، حيث جثا على ركبتيه أمام حشد من المؤيدين.

وتبدأ الأغنية بصوت والدة مغني الراب الراحلة دوندا ويست - التي توفيت بشكل غير متوقع في عام 2007 عن عمر يناهز 58 عامًا - تقدم كلمات نصائح حول الحب والزواج.

تقول والدته: "درسان نقلهما لأبنائه". "الأول هو أنه مهما حدث ، فأنت لا تتخلى عن عائلتك أبدًا. والثاني هو أنه مهما كان الأمر ، فأنت تحب دون قيد أو شرط.

ثم يكرر ويست كلمات "أنا أفقد عائلتي" مع استمرار الأغنية.

"إنها تصرخ في وجهي / عزيزتي ، لماذا يمكنك المغادرة؟" ثم يقول بطريقة الراب: "حبيبتي، كيف يمكنك المغادرة؟ / عودي الليلة ، حبيبتي / عودي الليلة ، حبيبتي ، من فضلك / حبيبتي ، كيف يمكنك المغادرة؟"

كيم - التي تقدمت بطلب الطلاق في فبراير بعد ست سنوات من الزواج - شهدت الأداء شخصيًا ، بعد أن ظهرت بشكل مفاجئ في حفل الاستماع.

تم رصد أطفالها الأربعة من ويست في الحشد لهذه المناسبة ، وكذلك الأخت كلوي كارداشيان.

جاي زي

وظهر مغني الراب جاي زي ضمن الألبوم في فقرة يشير فيها إلى دعم كانييه ويست الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأبرز ما يغنيه جاي زي في هذه الفقرة "قلت له أن يتخلى عن هذه القبعة الحمراء". ومن المساهمين الآخرين في الألبوم ترافيس سكوت وبوشا تي ولي بايبي و بوب سموك الذي توفي عام 2020.

وقبل حفلةالخميس في أتلانتا، عُرضت مقاطع من أغنية "نو تشايلد ليفت بيهايند" الثلاثاء خلال المباراة السادسة من نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ضمن إعلان تظهر فيه العداءة شاكاري ريتشاردسون التي استبعدت من أولمبياد طوكيو لثبوت تناولها الماريوانا.

لكنّ أي شيء لم يحصل الجمعة، وهو اليوم الذي كان من المقرر إصدار الألبوم فيه رسمياً، ولا يزال موعد طرحه في السوق غامضاً. وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر، إذ أن ألبومه الأخير "جيزس إز كينغ" الذي حصل على جائزة "غرامي" عام 2019 صدر بعد أكثر من تأجيل للمواعيد المقررة لطرحه.