شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 مليون جنيه حصيلة إيرادات رابع يوم العيد وأحمد عز في الصدارة بـ"العارف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد شباك التذاكر المصرى أمس الجمعة - رابع أيام عيد الأضحى المبارك - إيرادات بلغت 8 ملايين و400 ألف جنيه، مقسمة على 6 أفلام تتنافس خلال موسم عيد الأضحى ثلاثة منهم مستمر عرضها من موسم عيد الفطر الماضى.

وتصدر فيلم "العارف" للنجم أحمد عز إيرادات أمس، محققًا 4 مليونًا و500 ألف جنيه، والعمل يشارك في بطولته، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وضيف الشرف محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز" وانطلق في دور العرض يوم 14 يوليو الجارى.

وجاء في المركز الثانى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، محققاً 2 مليوناً و 181 ألف جنيه، ويشارك في بطولته العمل دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، شيكو، عمرو عبد الجليل ونسرين أمين، شيماء سيف، وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وانطلق العمل في السينمات يوم 7 يوليو الجارى.

وحل ثالثاً فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى حيث حصد أمس مليوناً و 622 ألف جنيه، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وانطلق العمل في دور العرض يوم 23 يونيو الماضى.

أما الثلاثة أفلام المستمر عرضهم من موسم عيد الفطر الماضى وهى "أحمد نوتردام" للنجم رامز جلال حقق أمس إيرادات 21.600 ألف جنيه، و"ديدو" للنجم كريم فهمى حصد 7 آلاف جنيه، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد حقق 500 جنيه.