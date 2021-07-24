شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا كبيرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف، وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وبعض الأغاني باللهجة الخليجية.

يذكر أن أنغام طرحت ثاني أيام العيد أغنية "برضه بتوحشنى" التى تجمعها بالنجم وائل كفورى على طريقة الدويتو لأول مرة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي .

وتقول كلمات الأغنية:

جربت فراقك مش نافع

وماحدش نساني

أنا قلبي فى بعدك بقى عايش

بيقاسي وبيعاني

أنتي اللي بجد وحشتيني

وغيابك عنى دا على عيني

برجوعك روحي حاترجع تاني

وأنا برضه بتوحشني

لسة بتوحشني

وتملي معايا وأنت معايا ولا بعيد

ايامنا اشتاقتلها يلا نكملها

ننسى اللي جرحنا ونبدأ من أول وجديد

مين فينا بيقدر على الذكري وبيهرب من الماضي

ضيعنا كتير من أيامنا ..

وأهي ضاعت ع الفاضي ..

رجعني لحضنك رجعني ..

و دي آخر مرة تودعني ..

أوعدني محدش ينسى التاني ..

وكلام الحب اللى واحشني

من صوتك ياحياتي

حانعيد العمر ده م الاول

والحُب اللي بينا مطول

ولا عمري أنا وأنتى حانبعد تانى